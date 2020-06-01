Объявлены цены на все версии нового Renault Kaptur

Российские дилеры Renault начали прием заказов на все комплектации нового Renault Kaptur, который поступит в продажу в середине июня. Для новинки предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One, сообщает пресс-служба французской марки.

Кроссовер доступен по цене от 1 млн 020 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Цена базовой комплектации с автоматической трансмиссией CVT-X-Tronic составляет 1 млн 075 тыс. рублей. Уже начальная версия Life, помимо обновленного интерьера, включает в себя легкосплавные 16-дюймовые диски, cветодиодные дневные ходовые огни и задние фонари с 3D-эффектом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop, систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, электроусилитель рулевого управления переменной производительности, регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, аудиосистему с поддержкой Bluetooth, центральную консоль со сдвижным подлокотником.

Теперь Renault Kaptur оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Этот силовой агрегат доступен начиная с комплектации Drive по цене от 1 млн 260 тыс. рублей за версию 4х2 и 1 млн 335 тыс. рублей – за полноприводный кроссовер. В дополнение к базовому оборудованию комплектация Drive (от 1 млн 100 тыс. руб.) предлагает легкосплавные диски в двуцветном исполнении, глянцевые элементы в отделке интерьера, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, электропривод складывания зеркал, аудиосистему Radio Connect и др.

Комплектация Style (от 1 млн 235 тыс. руб.) получила хромированную решетку радиатора, двухцветную окраску кузова, 17-дюймовые диски Steppe в двухцветном исполнении и комбинированную кожаную обивку, а в версиях с двигателем TCe 150 - LED-фары и атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается мультимедийной системой Easy Link и камерой заднего вида, а в качестве дополнительных опций доступны системы камер кругового обзора, контроля слепых зон и многое другое.

С 21 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия открыт онлайн-предзаказ на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic. В этой версии автомобиль предлагает максимальное оснащение, а также персонализацию интерьера Blue pack и пакет аксессуаров «Edition One» по специальной цене: 1 млн 440 тыс. рублей в переднеприводном исполнении и 1 млн 515 тыс. рублей с полным приводом.

Напомним, Renault Kaptur стал второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения. Автомобиль получил новые настройки шасси и рулевого управления с электромеханическим усилителем.

Внешний вид модернизированного Renault Kaptur отличают новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски, которые включают в себя ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши, а также лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.

Что касается интерьера, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Также доступна фоновая подсветка салона с 8 цветами на выбор. В числе нового оснащения стоит отметить дистанционный запуск двигателя Renault Start (уже в базовой комплектации), обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистему премиум-класса Bose, мультимедийную систему с интеграцией Яндекс.Авто, систему камер кругового обзора и функцию мониторинга «слепых» зон.

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