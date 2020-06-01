Дилерские центры Hyundai и Genesis возобновили работу в Москве и Московской области

Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщает о возобновлении работы дилерских центров Hyundai в Москве и Московской области, приостановленной с 28 марта во исполнение распоряжений властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, на сегодняшний день большинство дилерских центров Hyundai возобновили работу по всей России в условиях усиленных мер защиты и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Открытие шоу-румов зависит от эпидемиологической ситуации, сложившейся в каждом конкретном регионе. Дилерская сеть Hyundai в России насчитывает 184 дилерских центра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Hyundai реализовали 2426 автомобилей – на 84% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 44002 машины (-23%).

Также возобновлена полноценная работа большинства дилерских центров Genesis, в том числе в Москве и Московской области. В частности, возобновил работу шоу-рум Genesis Lounge, расположенный на территории делового центра Москва-Сити. Дилерская сеть Genesis в России включает в себя 32 дилерских центра. Премиальный бренд Genesis по итогам апреля реализовал в России 76 автомобилей (-55%), с начала года – 507 машин (-35%).

Полный список дилеров этих бредов (и не только этих) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».