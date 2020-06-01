Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision. Новинка предлагается с дополнительным набором опций по специальной цене от 2 млн 877 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид Lexus NX 200 AWD в новой специальной серии Black Vision отличается затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-Sport на бампере. Также кроссовер получил черные корпуса наружных зеркал заднего вида и 18-дюймовые колеса с легкосплавными дисками, окрашенными в темно-бронзовый цвет. Все автомобили эксклюзивной версии отмечены специальной эмблемой Black Vision. Дизайн интерьера кроссовера выполнен преимущественно в черном цвете с эффектными серебристыми вставками.

Специальная версия оснащена интеллектуальной системой доступа в салон, которая позволяет открывать и закрывать автомобиль без ключа – достаточно просто иметь его при себе. Запуск двигателя осуществляется в одно нажатие кнопки Smart Entry & Push Start. В NX Black Vision имеется электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, а также освещение околодверного пространства при посадке и выходе из автомобиля.

Кроме того, в оснащение автомобиля входят датчики парковки и камера заднего вида с динамической разметкой, показывающей траекторию движения, а также система курсовой устойчивости (VSC), которая постоянно анализирует показатели ускорения, поворота руля и скорость вращения колес и, если машину начинает заносить, вносит корректировку в ее движение. В NX Black Vision предусмотрена обновленная версия мультимедийной системы с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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