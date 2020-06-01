Названа стоимость KIA XCeed в России

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость новинки в стартовой комплектации Luxe составляет 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В топовой версии Premium новый KIA XCeed обойдется в 2 млн 039 тыс. 900 рублей.

На российском рынке KIA XCeed будет предлагаться с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1,4 T-GDI мощностью 140 л. с. и крутящим моментом 242 Нм, и 1,6 T-GDI мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 265 Нм. В паре с любым из этих двигателей будет устанавливаться роботизированная преселективная 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями (7DCT). Все KIA XCeed имеют привод на переднюю ось.

Новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам. Новый купе-кроссовер имеет габаритную длину 4395 мм (Ceed – 4310 мм, Ceed SW – 4600 мм) при одинаковой колесной базе, при этом он на 26 мм шире родственных моделей (1826 против 1800 мм). Габаритная высота нового кроссовера составляет 1483-1495 мм, что на 20-60 мм больше, чем у родственных моделей.

Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».