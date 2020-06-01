Автомобили Jeep стали доступны на маркетплейсе Сберавто

Марка Jeep с 1 июня 2020 года начинает сотрудничество с маркетплейсом Сберавто. Теперь приобрести внедорожник этой американской марки можно в любом регионе России, даже там, где нет официального дилерского центра Jeep. При покупке через Сберавто автомобиль доставят до дома клиента: доставка «до двери» будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города), сообщает пресс-служба Jeep. Данные условия распространяются на весь модельный ряд марки – от компактного кроссовера Jeep Renegade до внедорожника Jeep Wrangler.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 479 внедорожников, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

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