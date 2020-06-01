Volkswagen представляет в России специальную версию Tiguan Go!

Российские дилеры Volkswagen начал прием заказов на новую комплектацию кроссовера Tiguan Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования. Стоимость новинки начинается от 1 млн 739 тыс. рублей, сообщает пресс-сллужба немецкой марки.

Volkswagen Tiguan Go! предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным двигателем в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Среди функционального оснащения исполнения Go! – интерфейс App-Connect, позволяющий синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в стандартном оснащении клиентам предлагаются такие опции, как передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла, складные столики в спинках передних кресел и ящики для хранения под передними креслами, а также клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке. Передние комфортные сиденья с тканевой отделкой Rhombus имеют регулировку поясничного подпора, задние – откидывающийся центральный подлокотник.

Опционально для комплектации Go! доступен пакет Comfort Plus, который предусматривает наличие камеры заднего вида с омывателем, системы бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электропривода двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонной системы. Автомобиль можно дополнительно оборудовать предпусковым отопителем с дистанционным управлением и таймером.

Кроссовер Tiguan Go! уже в стандартном оснащении предлагает 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Montana, боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Кроме того, Tiguan в новом исполнении оснащается ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в нашей стране остались на прошлогоднем уровне и составили 10097 автомобилей (-0,5%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV на российском рынке.

Какие еще новинки можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».