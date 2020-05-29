Каким будет штраф за брошенные автомобили в России?

Владельцев разукомплектованных машин, брошенных во дворах, предлагается наказывать предупреждением или штрафом. Это прописано в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, проект которого министерство юстиции разместило на портале проектов правовых актов.

Как пишет «Российская газета», часть 1 статьи 16.10 предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за «оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года на учете в ГИБДД числилось 2,7 млн легковых автомобилей в возрасте старше 30 лет. Более половины из них (51,3%) это различные модели LADA (около 1,4 млн шт.), в основном классического семейства. На втором месте по распространенности в возрасте 30+ находится Toyota с долей 11,4% (308 тыс. шт.). Третью строчку занимает «Москвич» с показателем 128 тыс. зарегистрированных машин (доля - 4,7%), хотя сколько из них «на ходу» сказать сложно.

В ТОП-10 «автохлама плюс раритета» также входят различные модели Volkswagen (4,6%), Audi (4,3%), Nissan (3,4%), Opel (3,2%), Ford (2,1%), Mercedes-Benz (2,1%) и BMW (1,6%). А в целом в российском автопарке в возрасте старше 30 лет встречаются автомобили более 150 марок, среди которых есть «Линкольны», «Бьюики», «Плимуты», «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Татры», «Саабы» и многие другие.

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