Во второй половине мая обновленные прайс-листы получили автомобили 8 марок

По результатам мониторинга цен на новые легковые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» во второй половине мая* зафиксировали их изменение у 8 брендов из 49, официально представленных на российском рынке.

В массовом сегменте производители, как правило, ограничились корректировкой цен на одну модель. Так, прибавку получили кроссовер Chery Tiggo 8 (на 0,6%), внедорожники Chevrolet Niva (на 1,0 – 1,3%) и Haval H9 (на 2,3 – 2,5%), а также пикап Isuzu D-Max (на 1,0 – 8,0%). Только у Datsun рост цен затронул обе модели – седан on-DO (на 0,9 – 1,8%) и хэтчбек mi-DO (на 0,9 – 1,7%).

Среди премиальных марок изменения были более существенными. Так выросли в цене большинство моделей BMW (на 2,1 – 6,5%) и Mercedes-Benz (на 1,9 – 3,3%). А вот у последнего бренда из «большой немецкой тройки», Audi, изменение цен было разнонаправленным. Одиннадцать его моделей получили прибавку (на 0,9 – 4,0%), а несколько комплектаций кроссовера Q5, напротив, стали доступнее (на 3,8 – 3,9%).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний. О том, на сколько могут подорожать автомобили, читайте здесь.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 мая 2020 года