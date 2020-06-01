Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10% | АВТОСТАТ

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%

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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев 2020 года средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 млн 688 тыс. рублей. Это на 9,7% выше, чем в январе – апреле 2019-го.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля – 698 тыс. рублей. Более подробная информация об этом содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Узнать же актуальную рыночную стоимость автомобиля с пробегом можно за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили средневзвешенные цены

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