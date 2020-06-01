Дилерские центры Changan по всей России возобновляют работу

Дилерские центры Changan в Москве возобновляют продажи автомобилей с 1 июня после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ранее с 25 мая свою работу восстановили салоны марки в Сибири, на Урале, Юге России и Московской области, где клиенты Changan уже могли получить полный спектр услуг. Во всех дилерских центрах для автовладельцев также продолжают функционировать станции сервисного обслуживания. Работа автосалонов марки организована с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности и социального дистанцирования, сообщает пресс-служба Changan.

Всего на сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает 86 автосалонов по всей России. Клиенты, желающие приобрести автомобили Changan, могут сделать это также онлайн. Заявку на бронирование можно оформить не выходя из дома на официальном сайте компании www.changanauto.ru. С апреля 2020 года специалисты банков-партнеров программы Changan Finance готовы рассматривать заявки и принимать решение о выдаче кредита на автомобиль для клиентов, которые обратились к дилеру по телефону или через сайт. Данная заявка без визуальной идентификации рассматривается по тем же правилам, что и обычная.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan в апреле реализовали 223 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в апреле в России стал новый кроссовер Changan CS75FL, который был официально представлен в феврале текущего года. Второе место по объему реализации занял компактный кроссовер CS35 Plus. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 4,3 раза и составили 1468 машин.

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