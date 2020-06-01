Власти обеспечат опережающие госзакупки автотехники беспроцентными кредитами

Минпромторг опубликовал проект программы субсидирования банкам недополученных доходов по кредитам и договорам факторинга для опережающих закупок автомобилей. Документ разработан по поручению президента предусмотреть дополнительные инструменты поддержки закупок техники в 2020-2022 годах, а также компенсацию за счет средств федерального бюджета процентов по кредитам, привлекаемым в случае необходимости для целей финансирования поставок данной техники. Речь шла о поддержке госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, пишет газета «Коммерсант».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в 2020 году ожидается опережающая закупка машин федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями в объеме не менее 33 тыс. единиц на общую сумму не менее 70 млрд рублей.

Оплата по заключаемым договорам на поставку техники будет осуществлена в 2020-2022 годах в зависимости от периода, в котором на эту закупку были предусмотрены средства. При этом возможность исполнения договоров поставки в 2020 году автопроизводителями будет обеспечена кредитами и финансированием по договорам факторинга, полученными в уполномоченных финансовых организациях по льготной ставке.

Кредиты или финансирование по договорам факторинга по программе будут предоставляться именно для целей выполнения (реализации) договоров поставки машин либо при обеспечении залогом прав требований по денежным обязательствам, возникшим на основании договоров поставки автомобилей.

Ставка по кредитному или факторинговому договору с учетом субсидии должна составлять 0%, государство субсидирует выпадающий доход. В документе прописано, что кредитная организация должна иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» или «ruA-» или быть коммерческой организацией, в уставном капитале которой не менее 90% долей принадлежит такой российской кредитной организации.

Показателем оценки эффективности предоставления субсидии станет выдача банками кредитов или финансирования по договорам факторинга не менее величины, запланированной при заключении соглашения о предоставлении субсидии. При этом на каждый рубль полученной субсидии кредитная организация должна предоставить финансирование в объеме не менее 15,5 руб. То есть получается, что ставка до субсидирования должна быть не выше 6,45%.

Закупаемая техника должна соответствовать требованиям 719-го постановления о локализации. Для доступа к закупкам в 2020 году автопроизводителям требуется набрать не менее 2 тыс. баллов для легковых и легких коммерческих машин, а также грузовиков, не менее 1,7 тыс. баллов – для автобусов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов.

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