KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России

Вся дилерская сеть KIA готова или готовится в ближайшие дни к возобновлению работы в полном объеме. На сегодняшний день это сделали уже порядка 70% дилеров корейской марки. При этом, учитывая поэтапность процесса восстановления бизнеса на территории всей страны и региональную специфику, заботясь о безопасности и здоровье клиентов и сотрудников – даже после окончания действия режима самоизоляции и других непосредственно связанных с пандемией ограничительных мер, все дилеры KIA в России продолжат максимально тщательно соблюдать противовирусные санитарные и профилактические требования, сообщает пресс-служба KIA Motors Russia & CIS.

Продолжают развиваться онлайн-сервисы для клиентов KIA, которые позволяют дистанционно выбирать подходящие автомобили на складах дилеров с последующим бронированием и получать одобрение кредита у банка-партнера. С июня на сайте kia.ru также появится возможность получить расчет стоимости собственного автомобиля при сдаче его в трейд-ин.

К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/). Теперь, у клиентов есть возможность не только познакомиться со всем модельным рядом KIA в России, но и дистанционно выбрать подходящую комплектацию, заинтересовавшей модели, в наличии у дилера.

С 1 июня 2020 года в России стартуют продажи купе-кроссовера KIA XCeed, который укрепит позиции бренда в сегменте С-SUV. Также с первого дня лета на российском рынке будет доступен для покупки ряд новых версий компактного кроссовера KIA Seltos с атмосферным двигателем с распределенным впрыском 1,6 MPi. Начальная цена составляет 1 млн 119 тыс. 900 рублей за версию Classic с механической коробкой передач и передним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA в апреле реализовали 4334 автомобиля – это на 78% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 56204 автомобиля KIA (-23%), а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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