В России насчитывается 125 тысяч автомобилей Datsun

Компания Nissan объявила о том, что к концу 2020 года прекратит производство автомобилей Datsun на АВТОВАЗе. В связи с этим эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, сколько автомобилей этой марки зарегистрировано в России.

По данным агентства, на 1 января нынешнего года в нашей стране насчитывалось 125 тысяч таких машин. 82% от этого количества приходится на седан Datsun on-DO (103 тыс. шт.), остальные 18% – это хэтчбек mi-DO (22 тыс. шт.).

Больше всего автомобилей Datsun было произведено в 2015 году – 29 тысяч, или порядка четверти от общего объема. А вот менее других имеют 2016 год выпуска – 16 тысяч, т.е. примерно каждый восьмой.

Регионом-лидером по количеству зарегистрированных машин марки Datsun является Башкирия – на начало года их обладателями были 7,8 тыс. местных жителей. По этому показателю ей немного уступает Самарская область (7,6 тыс. шт.). В Краснодарском крае числится 6,3 тыс. таких автомобилей, в Татарстане – 6,1 тыс. единиц. Замыкает ТОП-5 данного регионального рейтинга Московская область (5,6 тыс. шт.).

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