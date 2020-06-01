АВТОВАЗ модернизирует производство для новых проектов

АВТОВАЗ, в конце апреля приостановивший производство на период майских праздников и корпоративного отпуска, за время простоя продолжил модернизировать производственные технологии и процессы.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», в отдельных производствах были выполнены подготовительные работы для будущих и действующих проектов. Так, на предприятии модернизированы сборочные линии, продолжены работы по организации процесса контроля качества автомобилей по стандартам Альянса.

Первую часть процесса контроля запустили в феврале – новый испытательный трек, сейчас реализовываются следующие шаги – запуск дождевальной камеры, линии CSC с бесшумовой камерой и зоны PESD. Чтобы продолжить проект, который расширяет площадь строительства, перенаправили потоки товарных автомобилей, рассказал руководитель проекта службы директора по качеству автосборочных производств Денис Овчинников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году на АВТОВАЗе был проведен большой объем работ, итогом которых стало усиление контроля качества, оптимизация процессов и экономия средств, улучшение условий труда работников. Повышение эффективности производства ведется в рамках методик Альянса Renault-Nissan – АВТОВАЗ полноправный участник международного производственного комплекса, который не только выпускает автомобили, отвечающие самым современным стандартам, но и поставляет автокомпоненты для производства автомобилей Альянса в России и за рубежом.

Кроме того, в начале 2020-го на АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе – это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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