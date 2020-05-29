Совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год

На прошедшем очередном заседании совета директоров КАМАЗа принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2019 год не выплачивать, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, согласно опубликованным ранее данным, выручка ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 годом. За отчетный год на внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на сумму 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на сумму 16 млрд 207 млн рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Общая величина оборотных и внеоборотных активов к концу 2019 года увеличилась на 9 млрд 468 млн рублей и составила 189 млрд 366 млн рублей. Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием почти на полмиллиарда рублей. В итоге, к концу отчетного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд 517 млн рублей (АППГ – чистая прибыль 27 млн 179 тыс. рублей).

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