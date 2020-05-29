Минпромторг ожидает увеличения выгодных условий по покупке новых автомобилей

Снятие режима ограничений и открытие автосалонов в различных регионах позволяет клиентам получить наиболее выгодные предложения по покупке новых автомобилей российского производства. Об этом агентству «ТАСС» заявили в пресс-службе Минпромторга, добавив, что возобновление работы дилеров позволит автозаводам постепенно нарастить производство. По данным РОАД, продажа автомобилей сейчас разрешена в 42 российских регионах. С 1 июня откроются автосалоны в Москве.

Напомним, ранее, правительством России на 2020 год выделено 17 млрд рублей на программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, программы льготного автокредитования станут доступны для медицинских работников, семей с одним несовершеннолетним ребенком и граждан, отдавших свои машины старше шести лет в трейд-ин. Минпромторг также предложил увеличить с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный кредит. Как сообщалось ранее, новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам профильного совещания с президентом Владимиром Путиным 24 апреля, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 72,4% до 38922 машин. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 автомобиля (-19,1%).

Как говорит руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев, в части действенных мер по стимулированию спроса автопроизводители и дилерское сообщество видят, прежде всего, развитие государственных мер поддержки. Льготные кредиты и спецпрограммы трейд-ин/утилизации ранее уже показывали свою эффективность в кризисных периодах, и, если появится возможность их актуализировать и расширить действие на большее количество моделей (например, стоимостью до 1,5-2 млн руб.), то спрос и производство новых автомобилей удастся быстрее восстановить.

Подробнее о перспективах российского авторынка после карантина – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».