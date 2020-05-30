Дилеры рассказали, что будет с авторынком после карантина

Многие автомобилисты, желающие обновить машину, поспешили сделать это еще в марте, перед грядущим скачком цен из-за обвала рубля и закрытием дилерских центров на карантин. Дилеры, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», оценили рыночный спрос в условиях, когда в продажу поступили автомобили по новым ценам, а доходы у населения после нерабочего карантина и с учетом ухудшающейся экономической ситуации снижаются.

«Сейчас трудно говорить о том, что есть какой-то серьезный отложенный спрос, так как все, кто действительно хотел купить автомобиль, сделали это заранее еще «на волне» марта. С началом пандемии коронавируса решение многих клиентов изменилось: значительная часть (по нашим оценкам – это до четверти клиентов) вообще отложили крупные покупки на неопределенное время из-за сокращения личных доходов и экономической неопределенности. Поэтому после вынужденной «производственно-продажной паузы» не стоит ждать взрывного роста, восстановление спроса на автомобильном рынке будет не быстрым», – считает руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев.

По словам директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, основной аргумент при продаже сейчас – повышение цен на машины из-за курса валют, но это ненадолго. Серьезно повлиять на спрос смогут государственные меры стимулирования, такие как программа трейд-ин, автокредитование с субсидированной ставкой, программы для молодых водителей и семей с детьми, а также для бюджетных категорий (врачи, военные, служащие...).

Кроме того, вполне может немного смениться акцент у клиентов в сторону авто с пробегом, если покупателям по финансовым соображениям будут на какое-то время не доступны новые автомобили, добавляет директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

В свою очередь, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников отмечает, что из-за распространения коронавируса покупка автомобиля стала актуальна в том числе и для тех, кто не пользуется транспортом на ежедневной основе. Такси, каршеринг и тем более общественный транспорт более не воспринимаются как безопасные способы перемещения. Однако многие клиенты, которые нуждаются в автомобиле, не решаются на покупку в условиях экономического спада. Они пойдут в автосалоны только при условии запуска программ стимулирования рынка, которые могут стать для них катализатором принятия решения. Если этого не произойдет, то можно будет говорить, скорее, о формировании отложенного спроса, нежели о дополнительных реальных сделках.

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