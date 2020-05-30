Nissan в апреле снизил продажи в России на 59%

Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 1039 автомобилей – на 59% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 19264 автомобиля Nissan, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 76% и составили 368 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 358 реализованных машин, что на 76% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей. Ранее в компании не исключали возможности вывода на российский рынок серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».