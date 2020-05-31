Испанский авторынок в апреле достиг 20-летнего минимума | АВТОСТАТ

Испанский авторынок в апреле достиг 20-летнего минимума

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Испанский авторынок в апреле достиг 20-летнего минимума

Экспорт транспортных средств из России
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Испанский авторынок в апреле снизился на 96,5% и составил 4163 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за последние 20 лет, что обусловлено закрытием дилерских центров в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 222866 единиц (-48,9%).

Между тем, в мае дилеры начали принимать клиентов по предварительной записи, что должно увеличить количество регистраций в ближайшие месяцы. Но в целом восстановление спроса стоит ожидать не раньше осени, при этом, как прогнозируют в ANFAC, динамика рынка до конца года будет хуже прошлогодней.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в апреле стал Opel, реализовавший 1052 автомобиля (-82,7%). На втором месте идет Citroen, который снизил продажи на 86,5% до 871 единицы. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 354 машины (-96,3%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (339 шт., -94,6%) и Ford (248 шт., -95,8%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи испания авторынок европы автомобильные рынки

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