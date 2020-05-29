Volkswagen представил новый купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Nivus, созданный на базе модели Polo седьмого поколения. Автомобиль стал самым маленьким SUV с купеобразным кузовом в линейке немецкой марки, сообщает портал Autonews.ru.

Volkswagen Nivus, разработанный в Бразилии, предназначен для развивающихся рынков, в том числе Южной Америки и Африки. На бразильском рынке продажи кроссовера начнутся уже этим летом, а во второй половине 2020 года новинка поступит в продажу в Аргентине. Кроме того, в следующем году Volkswagen Nivus появится и в Европе, где его производство будет налажено на заводе концерна в Испании.

Кроссовер построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0 c передними стойками McPherson и задней полузависимой подвеской сзади. Агрегат передает привод исключительно на передние колеса. Автомобиль разделит основные узлы и агрегаты с седаном Virtus, который, в свою очередь, создан на базе Polo нового поколения.

В Южной Америке Volkswagen Nivus будет доступен только с трехцилиндровым наддувным мотором рабочим объемом 1 литр. При работе с бензином он развивает 116 л.с., а на этаноле отдача вырастет до 128 л.с. Двигатель работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, что Volkswagen в рамках заключенного с российским правительством специнвестконтракта (СПИК) намерен наладить производство трех новых моделей. Первой из них на конвейер встанет компактный кроссовер под названием Tarek, который в немецком концерне позиционируют в качестве глобального «народного» SUV.