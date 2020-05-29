Infiniti на Ленинском переехал в автомобильную деревню АСЦ во Внуково

Автосалон АвтоСпецЦентр Infiniti, расположенный на Ленинском проспекте в Москве, переехал на другую более комфортную локацию – в автомобильную деревню АСЦ Внуково в 5 км от МКАД. На площадке есть большой отапливаемый склад автомобилей, теплая парковка для авто с пробегом, обновленная сервисная зона. В дилерском центре АвтоСпецЦентр Infiniti, расположенном во Внуково, клиентов ждут просторная парковка, кафе и зона отдыха, сообщает пресс-служба «АвтоСпецЦентра».

Как отмечается, переезд дилерского центра Infiniti связан с расширением ряда премиальных брендов локации Внуково, где представлены марки BMW, MINI, Nissan, Volkswagen, Skoda, Hyundai. По словам генерального директора АвтоСпецЦентр Infiniti во Внуково Андрея Терлюкевича, расположение этих марок на одной локации положительно скажется на перекрестных продажах холдинга.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Infiniti реализовали 537 автомобилей, что на 62% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период остается кроссовер QX50.

Напомним, накануне компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года. При этом данное решение никак не влияет на работу Infiniti в России.

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