Haval готовится увеличить производство внедорожников H5 в России

Российский завод Haval, который в период изоляции, производит около 800 автомобилей в месяц, готов в любое время увеличить объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что по прогнозам компании, после пандемии спрос на кроссоверы Haval резко возрастет, особенно на недавно выпущенную модель H5.

Напомним, спрос на новые внедорожники H5 еще до старта продаж заметно превысил отгрузку машин в автосалоны. Новинка доступна в двух комплектациях – Comfort и Premium – по цене от 1 млн 099 тыс. рублей до 1 млн 349 тыс. рублей. Haval H5 представлен в варианте с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2.0 л, мощностью 150 л. с. и 177 л. с. Двигатели агрегатируются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль получил полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье: систему курсовой стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS), систему помощи при старте на подъеме (ННС) и при спуске со склона (HDC).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Haval реализовали 425 автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех 2020 года в России было продано 4472 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,2 раза), согласно данным АЕБ.

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