Все автосалоны Подмосковья возобновили работу

Все расположенные в Московской области автосалоны возобновили свою деятельность. Руководители обязаны организовать на объектах соблюдение утвержденного в регионе стандарта санитарных норм, сообщил агентству «ТАСС» министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. В Подмосковье находятся 56 дилеров, реализующих автомобили и мотоциклы.

Как сообщалось ранее, в Москве работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов будет возобновлена с 1 июня, следует из указа столичного мэра Сергея Собянина. Между тем, с 12 мая московским дилерам была разрешена работа по техобслуживанию автомобилей и продаже запчастей к ним.

Напомним, Москва и Подмосковье по итогам апреля стали лидерами по падению продаж новых легковых автомобилей среди российских регионов. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители Московской области в прошлом месяце купили 3156 новых машин, что на 73,4% меньше по сравнению с показателем годичной давности. В Москве падение продаж новых легковых автомобилей составило 79,6%, до 4765 единиц.

Полный список дилеров Подмосковья (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».