Вторичный рынок люксовых автомобилей в апреле сократился вдвое | АВТОСТАТ

Вторичный рынок люксовых автомобилей в апреле сократился вдвое

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Вторичный рынок люксовых автомобилей в апреле сократился вдвое

Мониторинг цен на вторичном рынке
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 87 единиц. Это на 52% ниже результата годичной давности (182 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю которого приiшлось более 35% от общего объема. Это эквивалентно 31 перепроданному экземпляру за весь прошлый месяц. Всего на 1 автомобиль отстает от лидера марка Bentley (30 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 11 машин. Также в апреле сменили своих владельцев 7 автомобилей марки Rolls-Royce, 4 – Lamborghini, 3 – Ferrari и 1 – Aston Martin.

Самый большой рынок люксовых подержанных автомобилей традиционно остается в Москве: здесь в апреле было куплено 39 таких машин, что составляет 45% от общего объема. Еще 9 автомобилей с пробегом, относящихся к сегменту Luxury, приобрели жители Санкт-Петербурга, по 4 – Свердловской области и Краснодарского края, по 3 – Приморского края, Самарской, Тверской и Московской областей, по 2 – Ленинградской и Новосибирской областей. Кроме этого, в 15 регионах перепродали по одной такой машине.

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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