УАЗ в апреле вошел в ТОП-10 марок российского авторынка

Ульяновский автозавод в апреле реализовал на российском рынке 862 автомобиля, что на 75% ниже показателя годичной давности. В результате УАЗ вошел в ТОП-10 лидеров по продажам среди всех автопроизводителей в России.

По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 8155 ульяновских внедорожников (-27%). Таким образом, доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в январе – апреле остановили свой выбор 3625 покупателей (-5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Полный список дилеров УАЗа (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».