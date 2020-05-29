УАЗ «Профи» получил новую модификацию

Ульяновский автозавод начнет продажи нового маловысотного автомобильного рычажно-гидравлического подъемника на базе УАЗ «Профи». Помимо представленной в прошлом году модификации с двухрядной кабиной, в линейке появился двухместный вариант, сообщает пресс-служба УАЗа. Модель предназначена для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 метра для выполнения строительных и электромонтажных работ. Спецверсия для городских коммунальных служб разработана партнером бренда, нижегородским заводом коммерческого транспорта «Рускомтранс».

Стрела подъемника облегченной конструкции рычажного-телескопического типа ZED 15.2 производства компании CTE S. p. a. (Италия) с шарнирным механизмом и выдвижной телескопической секцией способна поворачиваться на 360 градусов. Шланги и кабели проложены внутри стрелы, что гарантирует их надежную защиту от повреждений и осадков.

Рабочая платформа размерностью1400x700x1100 мм и грузоподъемностью 230 кг выполнена из алюминия, угол поворота вправо и влево составляет 60 градусов. Электроизоляция корзины обеспечивает безопасность персонала при проведении монтажных работ в сети под напряжением до 1000 Вольт. Здесь предусмотрены розетка 230 Вольт, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления – последний, в частности, отвечает за запуск/остановку двигателя. Максимальный боковой вылет подъемника достигает 5,8, а зона обслуживания – 14,7 метра. За устойчивость при эксплуатации отвечают четыре аутригера, компактный опорный контур которых позволяет установить АГП-15РТ в пределах одной дорожной полосы. Благодаря датчикам положения он прочно фиксируется даже на неровных поверхностях.

Смонтированный на базе УАЗ «Профи» автогидроподъемник получил рамную конструкцию, бензиновый двигатель объемом 2,7 литра (150 л.с.) и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Компактные габариты облегчают маневрирование и применение АГП-15РТ в различных населенных пунктах. А подключаемый полный привод с односкатной ошиновкой позволяет использовать автомобиль в тяжелых дорожных условиях.

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