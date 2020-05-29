КАМАЗ отказался от перехода на трехдневную неделю в июне с появлением заказов

КАМАЗ внес поправку в приказ о введении на предприятии режима неполной рабочей недели с июня по август 2020 года. Об этом в соцсетях сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев, уточнив, что поправка в приказ о неполной рабочей неделе внесена в связи с тем, что КАМАЗ обеспечил себя заказами на июнь.

Напомним, в апреле КАМАЗ выпустил 3113 грузовых автомобилей, а производственный план на май, с учетом меньшего количества рабочих дней, составляет не менее 2800 машин. В текущем месяце предприятие работает в традиционном двухсменном режиме, суточный темп составляет 180 автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года в России было зарегистрировано 1,8 тыс. грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 27,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате КАМАЗ сохраняет лидерство на российском рынке грузовиков с долей около 40%.

Ранее КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт). Конечная цена устанавливается официальными дилерами компании. Сегодня уже более 50 дилеров по всей России изъявили желание взять автотехнику для реализации. В мае-июне машины появятся в российских регионах. Отмечен интерес к новинке среди клиентов: приобретены первые девять автомобилей, в числе обладателей – крупные федеральные ритейлеры.

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