Рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в апреле упал в 2 раза

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в апреле 2020 года объем рынка подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса составил всего 7 тыс. единиц. Это вдвое ниже (-51%) результата годичной давности (14,4 тыс. шт.). Напомним, что в Москве вторичный рынок в апреле упал еще сильнее (в 3 раза).

Самыми популярными марками на петербургском рынке автомобилей с пробегом в прошлом месяце стали отечественная LADA и немецкий Volkswagen, результаты которых составили 583 и 570 машин соответственно. В тройке лидеров здесь также оказался BMW (445 шт.). В пятерку лидеров попали еще Ford и KIA – перепродажи таких автомобилей в Северной столице совпали по количеству и составили 444 экземпляров. При этом перечисленные бренды показывают падение в диапазоне от 44% до 55%.

Модельный рейтинг по-прежнему возглавляет Ford Focus: в апреле жители Санкт-Петербурга купили 244 таких автомобилей с пробегом – на 52% меньше, чем год назад. На втором месте – Volkswagen Polo (180 шт.; -45%). За ним в рейтинговой таблице следуют Skoda Octavia (163 шт.; -50%) и KIA Rio (155 шт.; -47%), а замыкает пятерку самых популярных моделей на вторичном рынке Санкт-Петербурга Hyundai Solaris (134 шт.; -54%).

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».