Российский рынок LCV в апреле занял третье место в Европе

Российский рынок LCV, который в апреле упал почти на 45%, тем не менее поднялся на третье место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 70,7% до 53604 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Германия, где этот сегмент составил 13718 автомобилей (-46,9%). Второе место занимает Франция с показателем 7038 проданных машин (-83,8%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за апрель составили 5458 единиц (-44,1%).

Далее идут Нидерланды, чей рынок LCV составил 3978 штук (-36,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Великобритания, где было реализовано 3387 легких коммерческих автомобилей (-86,2%).

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