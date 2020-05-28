«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020»: определены победители национальной премии

Сегодня, 28 мая, были подведены итоги шестой национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса COVID-19, церемония награждения впервые проводилась в формате онлайн.

Целью премии является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса и в конечном счете – формирование цивилизованного прозрачного рынка со здоровой конкуренцией. Ее организаторами выступают аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто. Генеральный партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные материалы. К участию в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи).

Как отмечает руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» и куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА» Татьяна Малыгина, количество участников с каждым годом растет. В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, уход отдельных брендов с российского рынка и сокращение дилерской сети, было получено более 500 заявок от дилеров и холдингов.

Госпожа Малыгина также напомнила об уникальности данной премии. Она заключается в том, что оцениваются различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис), а далее на основе интегральной оценки (она рассчитывается по целому ряду показателей) выбираются лучшие автодилеры. «Победители могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний», – подчеркнула она.

Подробно ознакомиться с итогами шестой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» можно в специально подготовленном пресс-релизе.

Актуальный список российских автодилеров приводится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».