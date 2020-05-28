ГАЗ обсуждает с Минпромторгом применение балльной системы в экспорте автопрома

"Группа "ГАЗ" обсуждает с Минпромторгом распространение балльной системы в рамках постановления о локализации продукции автопрома на экспортные поставки с начислением баллов в зависимости от процента в общем объеме поставок из РФ.

"Есть сегодня 719-е постановление, и у нас есть идея внести в это постановление дополнительные баллы за экспорт, например, высоколокализованной продукции. То есть, 200 баллов за каждый процент экспорта в общей выручке по аналогии с тем, как начисляются сейчас баллы за НИОКР. Это позволило бы сделать 719-е постановление инструментом стимулирования не только локализации, но и экспорта. Мы такие уже подходы обсуждали с Минпромторгом, и мы надеемся, что нас поддержат", - рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, которого цитирует агентство "Финмаркет". Он отметил, что ГАЗ - ключевой экспортер в российском автопроме, поставляющий свою продукцию в 40 стран мира.

Локализация продукции автопрома в РФ оценивается в баллах согласно 719-му постановлению правительства. Автопроизводители получают от государства промсубсидии при достижении определенного постановлением количества баллов за производство по различным видам продукции. Последние годы выплаты производились на равных условиях для всех производителей, однако в конце 2019 г. правительство решило дифференцировать господдержку каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации.

Согласно новой концепции, предложенной Минпромторгом, 50% от всего объема выплат с 2020 года будут распределяться при достижении целевых показателей по принятой правительством балльной системе, с 2021 года - уже 75%, а с 2022 года - все 100%.