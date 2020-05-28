Дилеры Jaguar Land Rover возвращаются к стандартному режиму работы

Дилерская сеть Jaguar Land Rover Россия поэтапно возвращается к стандартному режиму работы по мере ослабления связанных с эпидемией коронавируса ограничительных мер в различных регионах страны. Все дилерские центры работают в соответствии со строжайшими правилами социального дистанцирования, санитарно-гигиенической обработки помещений и регулярного мониторинга состояния здоровья сотрудников, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

В ряде регионов дилерские центры уже функционируют в полном объеме, включая прием заказов, продажу и сервис. На этой неделе дилерские центры в Москве пока работают только в режиме предоставления услуг сервиса, а с 1 июня, в соответствии с распоряжением столичного градоначальника, функционирование дилерской сети в Москве также будет возобновлено в полном объеме. По состоянию на начало 2020 года дилерская сеть Jaguar Land Rover насчитывала 50 дилерских предприятий на территории России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 2515 автомобилей, что на 23% ниже показателя годичной давности. Так, в отчетный период на российском рынке было продано 2188 внедорожников Land Rover (-17%), в то время как реализация Jaguar составила 327 автомобилей (-49%).

Напомним, в апреле российские дилеры Jaguar начали продажи обновленного спорткара F-Type 2021 модельного года. А в мае компания Jaguar Land Rover Россия объявила о снижении цен на полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace 2020 модельного года в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза с 4 мая 2020 года.

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