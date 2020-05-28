Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года.

В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба Nissan. Как отмечается, данное решение не затрагивает другие рынки, на которых представлен бренд, и также никак не влияет на работу Infiniti в России. Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Напомним, бренд Datsun появился на российском рынке в сентябре 2014 года. Первой моделью марки стал седан Datsun on-DO, а в марте 2015-го к нему присоединился хэтчбек Datsun mi-DO. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun является седан on-DO, чья доля достигает 80% от общего объема продаж марки.

В то же время основой укрепления бизнеса компании в России станет обновленный модельный ряд Nissan. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников Qashqai, X-Trail и Murano. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.

Как сообщалось ранее, петербургский завод Nissan планирует к августу 2020 года сократить около 450 человек из 2000 сотрудников в связи с переходом на односменный режим. Напомним, производительность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год. Мощности завода, на котором в настоящее время производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, позволяют выпускать до пяти разных моделей одновременно.

Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей. Ранее в компании не исключали возможности вывода на российский рынок серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых четырех месяцев 2020 года в России было продано 19264 автомобиля Nissan, что на 12% меньше, чем год назад. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие новинки можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».