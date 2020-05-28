Subaru открыла новый дилерский центр в Набережных Челнах

Группа компаний «ТрансТехСервис», официальный дилер Subaru в Набережных Челнах, открыл двери помещения нового дилерского центра, который оформлен в полном соответствии с новыми стандартами бренда.

Современное, отдельно стоящее здание занимает площадь 729 кв.м., из которых 265 кв.м. отдано под шоу-рум. В сервисной зоне расположены интерактивная приемка и мойка, пять сервисных постов, пост развал-схождения, шиномонтаж, склад запасных частей. Сервисная станция оснащена современным оборудованием, которое позволяет обеспечить полный комплекс услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей.

Для посетителей дилерского центра предусмотрена клиентская зона, а маленьких гостей автоцентра ждет детский уголок. Кроме того, потенциальным покупателям доступны пробные поездки на всех моделях Subaru, представленных на российском рынке.

Дилерский центр Subaru в Набережных Челнах осуществляет полный комплекс услуг, связанных с покупкой и обслуживанием автомобиля: кредитование и страхование, лизинг, Trade-in, продажа запасных частей и аксессуаров.

На сегодняшний день дилерская сеть Subaru в России включает 48 официальных дилерских центров в 39 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 1817 автомобилей, что на 15% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

В 2020 году готовятся к запуску две специальные версии Legacy и Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновленного Subaru XV. А в середине 2021 года ожидается новое поколение Outback.

Полный список дилеров Subaru по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».