Geely Coolray набирает обороты на российском рынке

Российские дилеры Geely в апреле реализовали 511 автомобилей, что на 35% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 2977 машин этой китайской марки (+27%), согласно данным АЕБ.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в апреле составили 299 машин. На второе место по объему реализации вышел новый компактный кроссовер Geely Coolray, который появился у дилеров во второй половине марта, а по итогам прошлого месяца нашел 101 покупателя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае компания Geely Motors объявила цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray в базовой комплектации Comfort. Стоимость новинки в начальной модификации составляет 1 млн 089 тыс. 999 рублей. Таким образом, Geely Coolray теперь представлен на российском рынке в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

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