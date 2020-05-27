Ford вновь выставит на продажу имущество трех закрытых заводов в России

Российский аукционный дом (РАД) в конце июня организует новую серию аукционов по продаже имущества заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, которые закрылись в 2019 году, сообщили агентству RNS в пресс-службе РАД.

На продажу выставлено 110 лотов – движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электротягачи, мобильная станция заправки тормозной системы и др. Лоты будут продаваться по отдельности. Их суммарная начальная стоимость составит 68,2 млн рублей. Как уточнили в РАД, самые дорогие лоты – это контейнерные погрузчики, стоимость которых составляет 7,5 млн рублей. Торги пройдут на электронной торговой площадке РАД.

В марте РАД уже провела один аукцион по продаже имущества с заводов Ford. Почти все 11 объектов, среди которых были автомобильные подъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, ключи, отвертки, пресс для пробивки накладного лобового стекла, прицепные тележки, были проданы, сообщила замгендиректора РАД Динара Усеинова. Общая стоимость лотов оценивалась в 9,2 млн рублей.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Форд Соллерс» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Форд Соллерс» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Форд Соллерс» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Вместе с тем новая структура бизнеса призвана увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжается на заводе в ОЭЗ «Алабуга», тем самым сформировав более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. В новой структуре «Форд Соллерс» акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.

В июне 2019 года «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие «Форд Соллерс» в России, подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России. СПИК, подписанный «Форд Соллерс Елабуга» в консорциуме с Ульяновским автозаводом, предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.