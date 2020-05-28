Казахстанский автопром может столкнуться с перепроизводством

По итогам четырех месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 23703 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 84,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство легковых автомобилей выросло в 1,7 раза, достигнув значения 20906 штук, гласят данные Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». Выпуск автобусной техники в отчетный период увеличился на 73,4% до 352 машин. Производство грузовых автомобилей выросло в 6,8 раза до 2080 единиц.

В апреле с конвейеров казахстанских предприятий сошло 4867 единиц автотранспортных средств, что на 20,4% превышает результат 2019 года. В сравнении с мартом 2020 года, когда было произведено 6229 единиц автотранспортных средств, этот показатель снизился на 21,8%.

Как отмечает директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян, в течение месяца производители столкнулись со сбоями в поставках комплектующих, а приостановка работы автоцентров привела к затовариванию складов. Таким образом, в ближайшее время возможно снижение темпов производства и высвобождение стоков на фоне спроса, отложенного карантином.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 12284 единицы, что на 12,7% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 64,8% против 55,7% за аналогичный период 2019 года.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает «Азия Авто» – 5882 проданных автомобиля или 47,9% суммарного сбыта отечественной техники. Предприятием «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 5286 единиц (доля в сегменте – 43%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились «СемАЗ» (724 шт., 5,9%), «КАМАЗ-Инжиниринг» (286 шт., 2,3%), «HyundaiTransAuto» (99 шт., 0,8%) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (7 шт., 0,1%).

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного периода составили LADA (3685 шт.), Hyundai (3171 шт.), KIA (1952 шт.), Ravon (1369 шт.) и JAC (193 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Chevrolet (175 шт.), Skoda (136 шт.) и УАЗ (69 шт.).

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