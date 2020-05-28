Дилерские центры в Москве возобновят продажи автомобилей с 1 июня

В Москве с 1 июня будет возобновлена работа автосалонов по продаже автомобилей и мотоциклов, следует из указа столичного мэра Сергея Собянина. Напомним, работа дилерских центров в Москве была полностью приостановлена с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Между тем, с 12 мая московским дилерам была разрешена работа по техобслуживанию автомобилей и продаже запчастей к ним.

Отметим, что Москва по итогам апреля стала лидером по падению продаж новых легковых автомобилей среди российских регионов. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители столицы в прошлом месяце купили 4765 новых машин, что на 79,6% ниже показателя годичной давности. Рынок подержанных легковых автомобилей в Москве в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса составил всего лишь 8,5 тыс. единиц – это втрое меньше, чем годом ранее.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.