Минобороны может сократить закупки грузовиков в 2010 году

Министерство обороны в середине сентября направило КАМАЗу и автозаводу «Урал» (входит в «Группу ГАЗ») письмо о расторжении контракта на поставку грузовиков для Вооруженных сил в 2010 году. Как пояснил представитель Минобороны Алексей Кузнецов, это связано с изменением приоритетов: более важными признаны закупки авиации, систем ПВО, средств связи и разведки.

Речь идет о трехлетнем контракте с автозаводами на общую сумму 24 млрд. рублей, который действует в 2008-2010 годы, пишет газета «Ведомости» . Как говорят источники в Минобороны, контракты с КАМАЗом и «Уралом» будут пересмотрены, снижение закупок в 2010 году «на десятки процентов» весьма вероятно.

По данным «АСМ-холдинга», за семь месяцев 2009 года КАМАЗ выпустил 12847 автомобилей (-61,1%). Вооруженным силам завод должен в этом году поставить 4200 автомобилей и 200 полуприцепов. «Урал» в январе – июле выпустил 3711 грузовиков (-60,8%), гособоронзаказ в 2009 году 2,3 тысячи машин.

Вице-губернатор Челябинской области Владимир Дятлов сообщил, что завод «Урал» может вовсе лишиться заказа Минобороны. По его словам, «выбирая между «Уралом» и КАМАЗом, Минобороны склоняется в пользу последнего». В министерстве объясняют, что переходят на универсальный стандарт, чтобы база по техническому обслуживанию и обеспечению запчастями была одна и не было необходимости содержать две параллельных системы. Как отмечает газета «Коммерсант» , министр обороны Анатолий Сердюков возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростехнологии», которой принадлежит 38% акций КАМАЗа. Министр промышленности Челябинской области Евгений Тефтелев заявил вчера, что региональные власти готовят обращение в Минобороны с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении отношений с «Уралом».

Если «Урал» лишится гособоронзаказа, это может повлечь социальную катастрофу для Миасса, где автозавод является градообразующим предприятием, а также поставит под угрозу выживание 400 поставщиков предприятия, существенная часть которых сосредоточена в той же Челябинской области, говорит зам. предправления «Группы ГАЗ» Елена Матвеева. Эксперты добавляют, что ситуация может существенно осложниться не только для самого «Урала», но и для «Группы ГАЗ» в целом. Дело в том, что компания до сих пор полностью не смогла реструктуризировать свой долг в 1,3 млрд. долларов, и в условиях падения рынка грузовиков потеря заказа Минобороны осложнит переговоры группы о реструктуризации долга.