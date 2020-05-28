Fiat откажется от производства комактвэна 500L

Компания Fiat не будет выпускать преемника модели 500L – нынешнее поколение компактнвэна станет последним, после чего он прекратит существование. Отказ от выпуска 500L объясняется тем, что он не выдержал конкуренции с Fiat 500X, а его продажи на европейском рынке рухнули в 1,5 раза.

Как сообщает портал Motor.ru, в Fiat рассматривают возможность заменить 500L и 500X одной моделью – крупным кроссовером, который получит название 500XL. В длину такой автомобиль будет достигать 4400 мм, а колесная база составит 2650 мм. Для сравнения, габариты нынешнего 500X – 4273 и 2570 мм соответственно.

Ожидается, что новинка получит силовую установку от Fiat 500: 1,0-литровый турбомотор с электрической надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. Не исключается появление плагин-гибридной и полностью электрической версий.

Что же касается Fiat 500L, то, по данным CarsSalesBase, в 2019 году в Европе модель была продана в количестве 36,4 тыс. экземпляров, еще по 2,9 тысячи машин реализовали в январе и феврале 2020 года, а в марте продажи рухнули до 351 штуки.

В России Fiat 500L не продается. Единственной доступной пассажирской моделью бренда в стране остается Fiat 500, который стоит от 1 млн рублей.

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