Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег

Проект Авто Mail.ru узнал у россиян, почему большинство автолюбителей покупают подержанные машины. Опрос проводился с 22 по 25 мая среди 4810 пользователей проекта Авто Mail.ru.

Опрос показал, что у 55% российских автолюбителей последняя машина была подержанной. Среди причин покупки б/у машины 43% назвали нехватку средств на новый автомобиль. 25% считает, что подержанное, но «свежее» авто, не уступает новому в качестве, зато стоит дешевле. А 20% благодаря покупке б/у машины смогли позволить себе авто классом выше.

Те, кто купили новый автомобиль (всего 45%), сделали этот выбор, потому что такие машины не требуют ремонта длительное время (36%) или ремонтируются по гарантии производителя (17%). Некоторые объяснили покупку тем, что не любят подержанные вещи (16%), а кто-то уверен, что в салоне приобрести битый автомобиль практически невозможно.

Между тем, объем рынка легковых автомобилей с пробегом в нынешнем году может достичь наименьшего показателя за последние 10 лет. Согласно прогнозу аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году падение на вторичном рынке может составить от 15% до 30%, а его объем будет находиться в интервале 3,78 – 4,59 млн единиц. Напомним, что за последнее десятилетие наименьший показатель рынка подержанных машин был зафиксирован в 2011 году – 4,85 млн штук. Впрочем, за последующие 4 года рынок постоянно рос и уже в 2014 году достиг своего исторического максимума – 6,1 млн единиц.

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