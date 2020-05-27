JAC открыл дилерский центр на Камчатке

Официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, компания «Джак автомобиль», начала продажи автомобилей в Камчатском крае. Интересы бренда в самом дальнем регионе России представляет дилерский центр «Автокам», расположенный в городе Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

Дилерский центр «АвтоКам» предоставляет услуги по продаже и обслуживанию легковых автомобилей JAC. Компания имеет в составе сервисную зону, осуществляющую гарантийную поддержку, послегарантийное обслуживание и ремонт. Основным мотивом заключения дилерского контракта стал выход на российский рынок пикапа JAC T6, который подходит для суровых условий эксплуатации в регионе.

В данный момент в Камчатском крае представлены официальные дилеры всего нескольких автомобильных марок, что связано с удаленностью региона и сложной логистикой. В связи с этим в JAC Motors рассчитывают на устойчивый спрос на модели среди местных клиентов. С открытием автоцентра сеть дилеров легковых автомобилей увеличилась до 50 представительств в 38 городах России.

Напомним, в настоящее время модельный ряд JAC на российском рынке включает кроссоверы JAC S3 и S5, а также пикап JAC T6. Как сообщалось ранее, в дальнейшем в России должен появиться флагманский семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду марки.

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