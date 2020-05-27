Aston Martin возглавит шеф Mercedes-AMG

Гендиректор британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Энди Палмер ушел в отставку после шести лет работы. Компанию возглавит Тобиас Мёрс, ныне руководитель подразделения Mercedes-Benz по выпуску спортивных автомобилей – AMG. Впрочем, он вступит в новую должность только 1 августа, а до этого момента исполнять обязанности гендиректора Aston Martin будет Кейт Стэнтон, нынешний вице-президент британской марки, сообщает портал Motor.ru.

Уход Энди Палмера с должности руководителя Aston Martin случился на фоне «коронавирусного» кризиса и резкого уменьшения капитализации фирмы: если в октябре 2018 года акции Aston Martin стоили 545 фунтов стерлингов, то в середине мая цена рухнула до 30 фунтов стерлингов. Общий долг британской компании по итогам первого квартала 2020 года приблизился к миллиарду фунтов.

В то же время Aston Martin недавно вложился в разработку и производство кроссовера DBX, среднемоторных гиперкаров Valkyrie и Valhalla, впервые за полвека самостоятельно спроектировал двигатель, построил новый завод и привлек инвестора в лице канадского миллиардера Лоуренса Стролла, так что новому генеральному директору не придется спешно обновлять модельный ряд или инфраструктуру.

Замена Палмера на главу Mercedes-AMG Тобиаса Мёрса может свидетельствовать об усилении влияния немецкого концерна: Daimler официально владеет 5% акций Aston Martin, однако еще 25% принадлежат заинтересованному в сотрудничестве с Mercedes-Benz Лоуренсу Строллу и боссу «формульной» команды Mercedes-AMG F1 Тото Вольфу.

В свою очередь, Daimler уже раскрыл имя преемников Мёрса на посту босса Mercedes-AMG: генеральным директором станет Филипп Шеймер, в настоящий момент возглавляющий бразильское подразделение Mercedes-Benz, а техническим директором – Йохен Херман, который сейчас занимается электрическими силовыми установками Mercedes-EQ.

Перестановки в топ-менеджменте Aston Martin и Mercedes-Benz могут повлиять на проекты заводских команд в Формуле-1, ведь с 2021 года конюшня Racing Point, которой владеет Лоуренс Стролл, сменит название на Aston Martin.