GAC увеличил количество дилерских центров в России

Компания «ГАК Мотор Рус» увеличила количество дилерских центров в России. Четвертым партнером компании стала группа «Обухов» в Москве. До сих пор в ее портфеле было три бренда, включая два китайских – Volvo, Geely и Changan.

Как пишет портал «Китайские автомобили», сейчас у GAC Motor уже есть дилер в Москве – «Автолайт-Восток» на улице Прокатной, а также в Санкт-Петербурге и Владимире. Владимирский «Автотракт» – единственный, который фигурировал в числе восьми первых потенциальных партнеров китайского бренда. С остальными семью соглашения по разным причинам до сих пор не подписаны.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. До конца года российскую линейку GAC должны попллнить минивэн GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5. Также компания намерена развивать дилерскую сеть в ключевых городах России.

Полный список дилеров GAC (и не только этого бренда) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».