Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в 3 раза, а лидером стал Volkswagen Polo

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в апреле 2020 года рынок подержанных легковых автомобилей в Москве на фоне пандемии коронавируса составил всего лишь 8,5 тыс. единиц. Это втрое ниже результата годичной давности (25,5 тыс. шт.).

Самыми популярными марками на вторичном рынке столицы в прошлом месяце стали немецкий Mercedes-Benz и отечественная LADA, результаты которых составили 644 и 640 машин соответственно. В тройке лидеров здесь также оказался Volkswagen (612 шт.). На четвертом месте в данном рейтинге находится BMW – перепродажи таких автомобилей в столице составили 600 экземпляров. На пятой позиции располагается KIA (558 шт.). При этом перечисленные бренды показывают падение не менее чем на 60%.

Модельный рейтинг возглавил Volkswagen Polo: в апреле жители Москвы купили 216 таких автомобилей с пробегом – на 45% меньше, чем год назад. Кстати, это один из самых наименьших показателей падения на всем столичном рынке. Всего на 1 единицу отстал прежний лидер – Ford Focus (215 шт.; -71%). За ним в рейтинговой таблице следуют Hyundai Solaris (199 шт.; -67%) и KIA Rio (154 шт.; -70%), а замыкает пятерку самых популярных моделей на вторичном рынке Москвы Toyota Camry (151 шт.; -65%).

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.