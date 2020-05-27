Число лизинговых сделок по автотранспорту в апреле оказалось вдвое меньшим, чем в марте

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года в России было оформлено в лизинг 9,1 тысячи единиц автотранспорта. Это на 54% меньше, чем в марте.

89% от общего количества сделок в прошлом месяце было совершено юридическими лицами. Это соответствует 8,1 тысячи единиц – на 53% ниже мартовского показателя. Оставшаяся 1 тысяча единиц, или 11%, автомобильной техники было оформлено в лизинг на физических лиц. Это на 57% меньше, чем месяцем ранее.

Отметим, что полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится в специальном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».