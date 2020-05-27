Новые Audi S6 и Audi S7 Sportback доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новые Audi S6 и Audi S7 Sportback. Стоимость новинок составляет от 5 млн 972 тыс. рублей и 7 млн 041 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид новых Audi S6 и Audi S7 Sportback также отличают эффектные элементы отделки в стиле S с темным хромированным покрытием, алюминиевое покрытие корпусов внешних зеркал заднего вида, алюминиевая окантовка планок решетки радиатора, вставка переднего бампера, боковые воздухозаборники, наружные зеркала, широкие пороги и задний диффузор с четырьмя накладками выхлопных труб. Динамичный облик новых моделей дополнен большими колесами, стандартно Audi S6 оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками дизайна «5 рукавов», а Audi S7 Sportback – 20-дюймовыми легкосплавными дисками дизайна «5 двойных спиц».

Традиционное для моделей S оформление салона: использование черного цвета, оригинальные вставки, контрастная прострочка, а также адаптированное под спортивную линейку оборудование, которое расширяет возможности активного вождения. Клиентам доступны спортивные сиденья, а также спортивные сиденья с тисненым логотипом S. Кроме того, Audi предлагает комфортные сиденья с индивидуальной настройкой контура, многочисленными регулировками и функциями вентиляции и массажа. Для обивки используется сочетание кожи и материала Alcantara или высококачественная кожа Valcona. Все варианты обивки имеют контрастную прострочку. В качестве опции предлагается рулевое колесо со скошенным нижним сегментом. Накладки опоры для ноги водителя и педалей выполнены из нержавеющей стали, а алюминиевые накладки порогов с логотипом S оснащены подсветкой, которая включается при открывании двери.

Модели Audi S6 и Audi S7 Sportback оснащаются 3,0-литровым двигателем V6 TFSI, который развивает мощность 450 л. с. и крутящий момент 600 Нм. Спортивный бизнес-седан Audi S6 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а Audi S7 Sportback – за 4,6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Крутящий момент передается на колеса через 8-ступенчатую коробку передач tiptronic, которая работает в паре с системой постоянного полного привода quattro.

В список стандартного оснащения Audi S6 и Audi S7 Sportback включены спортивная подвеска S с регулировкой жесткости амортизаторов, система старт/стоп, спортивные передние и задние тормоза S, прогрессивное рулевое управление, система Audi drive select, светодиодные фары, задние фонари и дневные ходовые огни, внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, функциями складывания и памяти, обивка сидений материалом Alcantara/кожа, спортивные передние сиденья, многофункциональный спортивный кожаный руль с функциями переключения передач и обогревом, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch response, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, аудиосистема Bang &Olufsen 3D Premium Sound System, круиз-контроль, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, электропривод крышки багажника, накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, с подсветкой и надписью «S» спереди и др.

Список стандартного оборудования Audi S7 Sportback также включает спортивные передние сиденья S, ассистент переключения дальнего света, система Audi pre sense front, ассистент сохранения полосы движения, теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с беспроводным обогревом, комфортный ключ с функцией Safelock, рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона.

Опционально для моделей Audi S6 и Audi S7 Sportback доступны тормозные суппорты красного цвета, керамические тормоза, адаптивная пневматическая подвеска, система динамического рулевого управления, фары HD Matrix LED, панорамная крыша, пакет ионизации и ароматизации воздуха, система автоматической парковки, парковочный ассистент plus, пакеты ассистирующих систем «Город» и «Путешествие», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, автодоводчик дверей и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».