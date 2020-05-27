АВТОВАЗ начал испытания обновленного LADA Largus

АВТОВАЗ начал испытания фейслифтингового LADA Largus, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные порталом TuningStock.ru. Автомобиль запечатлен в камуфляже на дорогах общего пользования в городе Тольятти.

Как пишет «Российская газета», презентация Largus FL должна состояться в конце лета, продажи начнутся осенью 2020 года. Дизайн рестайлингового семейства LADA Largus выполнен в фирменном X-стиле. Изменений в технической части модели не планируется.

Напомним, производство LADA Largus ведется на заводе в Тольятти с 2011 года. Машина представляет собой лицензионную и локализованную версию Dacia Logan MCV образца 2006 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи LADA Largus в России составили 10170, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.