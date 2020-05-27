KIA представила обновленный Rio для Европы

Компания KIA Motors представила обновленный хэтчбек Rio, который поступит в продажу в разных странах Европы в третьем квартале 2020 года. Модель впервые получит силовую установку по схеме «мягкого гибрида». Кроме того, обновленная линейка двигателей включает более эффективные силовые агрегаты, в частности, новый мотор семейства Smartstream объемом 1.0 л, сообщает пресс-служба KIA.

Обновленный Rio получил измененный дизайн передней части. Одними из наиболее заметных обновлений в интерьере стали более крупный широкоформатный экран мультимедийной системы с диагональю 8 дюймов и 4,2-дюймовый дисплей на приборном щитке, имеющий более высокое, чем раньше, разрешение.

На обновленный Rio будут устанавливаться некоторые из новейших высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю, которые входят в комплекс Drive Wise. Среди этих систем – ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA с функциями распознавания пешеходов, автомобилей, и недавно добавленной функцией распознавания велосипедистов, система контроля движения в полосе LKA, система контроля внимания водителя DAW и система мониторинга слепых зон BSD.

Обновленный Rio для России проходит уже финальные испытания, а дебют седана состоится во второй половине 2020 года. Конкретные сроки запуска будут оглашены позднее.