Subaru за 20 лет реализовала в России около 180 тыс. автомобилей

Компания «Субару Мотор», которая отмечает 20 лет присутствия на российском рынке, за это время реализовала около 180 тыс. автомобилей Subaru в нашей стране. На сегодняшний день дилерская сеть Subaru в России включает 48 официальных дилерских центров в 39 городах, сообщает пресс-служба японской марки.

Как говорит генеральный директор «Субару Мотор» Такахаши Тацуо, Россия всегда была для Subaru рынком с огромным потенциалом.

В 2020 году готовятся к запуску две специальные версии Legacy и Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновленного Subaru XV. А в середине 2021 года ожижается новое поколение Outback.

По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 1817 автомобилей, что на 15% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

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